Si dice che i Comuni fanno le multe per far cassa. Bene a pagarle sono i comportamenti scorretti delle persone: distrazione alla guida con uso improprio del telefonino, velocità pericolosa, inosservanza del codice della strada. Occorrono anche più vigili per educare e sanzionare i ciclisti contromano, monopattini sotto i portici, e pedoni indisciplinati. Bene i nuovi provvedimenti (circolazione ai 30 all’ora a Bologna) anche se alcuni discutibili.

Francesco Cassani