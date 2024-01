Ora non distraete Sinner

Ogni commento è superfluo, Jannik Sinner è il nostro campione. Ora però, per non influire negativamente sul suo percorso, per non stravolgere o modificare il suo ( così solido ) stato d' animo, non bisogna esagerare nella pur giusta enfasi del successo, a coinvolgerlo in occasioni collaterali durante le difficilissime e durissime fasi preparatorie ( e di allenamento) protese alle prossime competizioni, pena la possibilità di togliergli, anche se parzialmente, quel senso di tranquillità, serenità e purezza, che il suo splendido carattere ha dimostrato sino ad ora. Sinner non potrà vincere sempre, si sappia, ma la crescita tecnica e la sua proverbiale continuità, assieme al suo ottimo team, ci daranno ancora tante soddisfazioni. Continuiamo solo a tifare, ovunque egli sia, dimostrando grande orgoglio di essere veri italiani, come Jannik.

Fabio Bianchi