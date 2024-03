Parcheggi, troppi abusivi sui posti per disabili

Dopo le ore 20,00 il divieto di sosta e di fermata, posti handicap, fermate bus e taxi diventano terreno di conquista per automobilisti che definire maleducati è poco, tutti questi spazi sono abusivamente occupati confidando sul fatto che la Polizia Locale è drammaticamente sotto organico e altrettanto dicasi per gli ausiliari della sosta. Una situazione paradossale a cui invito l'amministrazione comunale a porre rimedio. A Bologna non ci sono solamente la Garisenda e la città 30 di cui occuparsi.

Niccolò Rocco di Torrepadula