In occasione dell’ evento MuovERsi, il Sindaco di Bologna ha chiesto a Società Autostrade e al Governo di mettere a disposizione 3,5 miliardi di euro per il Passante di Mezzo.Questo significa due cose: che dalla stima iniziale di 650 milioni di euro, i costi ad oggi sono lievitati di oltre cinque volte; che per realizzare una infrastruttura concettualmente superata e gravemente impattante per la città, verranno impiegati anche i soldi dei cittadini.

Giovanni Casadio