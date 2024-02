La vicenda del sito della Polizia di Stato in Italia per prenotarsi per il rinnovo del passaporto, se non fosse una cosa molto seria, sarebbe tutta da ridere! E’ un mese che a tutte le ore del giorno e della notte provo a collegarmi ma nulla! Possibile che nessuno faccia nulla per questo gigantesco disservizio? Una che ha bisogno di rinnovare il documento cosa dovrebbe fare, desistere?

Guido Nigrisoli