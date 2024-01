Piste ciclabili lasciate nel degrado

Si segue la stessa politica dei parcheggi: se ne fanno dei nuovi dove non servono e si eliminano parcheggi e posti auto dove invece servono. A Bologna sono state fatte bellissime piste ciclabili in periferia, di poca e dubbia utilità, e si trascurano le piste frequentate e utili. Esempio: via Sabotino, pista sul marciapiede, che è in pessime condizioni da anni, con buche, tombini e rappezzi. Per i posti-bici è la stessa cosa, quelli utili in centro vengono eliminati, come quello che c’era in via della Grada angolo san Felice. Trovare un palo per legare la bici diventa sempre più difficile. Saluti

Antonio Morrone