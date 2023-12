Piste poco ciclabili

In alcune vie di Bologna (Laura Bassi, Mengoli) sono stati realizzati o sono in corso lavori ingegnosissimi: spostamento delle piste ciclabili (alcune righe a terra) dai marciapiedi alla sede stradale. Così quelle che potevano essere interferenze fra ciclisti e pedoni, diventano ora interferenze fra ciclisti e automezzi, che fra l'altro debbono "tagliare" le piste stesse per potere parcheggiare. Il tutto con spesa che deve essere stata considerevole, vista la durata dei cantieri. Tutti i cittadini e specialmente i ciclisti, dovrebbero essere preoccupati per queste demagogiche e costose iniziative.

Franco Ragazzi