Portiamo il limite di velocità dai 30 ai 40 all'ora

Sono contrario ai 30 km orari in città per vari motivi. La difficilissima possibilità di non superare detto limite per problemi fisici di un' automobile. La necessità di tenere lo sguardo oltre misura sul tachimetro con ciò trascurando il percorso e chi lo frequenta.Maggiore permanenza del veicolo nella strada con aumento e non diminuzione degli incidenti.

Ritardi dei mezzi pubblici di trasporto. Proposta: mettere il limite dei 40 km/h nei percorsi ora portati a 30 Km/h.

Antonio Pretolani