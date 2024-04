Un pronto soccorso eccellente

Scrivo questa lettera per ringraziare il personale del Pronto soccorso dell'ospedale S.Anna di Cona a Ferrara per la loro capacità e professionalità. Sono rimasto stupito da come gli operatori possano in pochissimi fare fronte ad un'orda di (im)pazienti tale e come riescano a conservare un sorriso ed una buona parola per tutti (anche per quelli che li maltrattano). Dico perciò grazie al personale del Pronto soccorso per la cortesia. Quasi quasi il fatto di avermi curato molto bene passa in secondo piano. Luigi Lenzi