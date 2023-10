Punizioni severe per gli eco idioti

Sono sorpreso, allibito, incavolato per le notizie apparse circa gli eco-idioti che hanno cercato di imbrattare la statua del Nettuno a Bologna ed anche colui che si è permesso di fare delle abluzioni nella fontana medesima. Credo sia ora di finirla e agire in modo determinato e rigoroso una volta per tutte. Questi individui debbono andare in carcere senza sconti, essere multati e farci risarcire per la loro stupidità. Sicuramente le pene severe a volte dissuadono. Giampaolo Corsini