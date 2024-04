Quartiere nel degrado a Reggio Emilia

Abito in una delle vie più rinomate di Canali (Reggio Emilia). La famosa via V. Hugo dove per respirare si paga anche l'aria. Vorrei segnalare il degrado che ci circonda da parecchi anni accanto alle nostre ville, che oramai paiono campi abbandonati. Ho e abbiamo scritto più volte agli enti preposti del Comune di Reggio senza avere mai uno straccio di risposta. Quando piove soprattutto, fare manovra diventa pressoché impossibile e anche i camion di Iren che ritirano la spazzatura fanno la loro parte senza la dovuta attenzione. Le buche piene di fango e melma sono veramente molto indecenti e pericolose anche per chi vorrebbe passeggiare a piedi, in bici (abito praticamente sul parco!) o con bimbi nei passeggini. Spero che questo scempio finisca e che la zona circolo tennis/ Via Hugo, ritorni ai vecchi splendori che tutti ci invidiavano.

Fabiana Schianchi