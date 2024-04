Ci risiamo, un altro bambino sbranato da un pitbull, quante volte ancora dovrà succedere? Per l'ennesima volta esperti che parlano di regole: l'unica regola sensata sarebbe tenere le bestie pericolose solo in spazi privati invece che a spasso con padrone/padrona. Anche l'accesso a bar e ristoranti non dovrebbe essere consentito. Fulvio Borghi