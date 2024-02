Diamo una nuova “ casa” al Rimini Calcio. Liberiamo i quartieri intorno allo stadio da una servitù insopportabile. Chiusure strade, impiego abnorme di Forze dell’ordine per coprire tutti gli accessi, problemi di parcheggio in tutta la zona (ampia!) nei paraggi della struttura sportiva, blocco totale in occasione di eventi musicali (concerto di Vasco Rossi) per non parlare delle scorribande degli ultras nelle partite a “ rischio”. Si fermi il progetto di ampliamento dello stadio.

Fausta Luciani