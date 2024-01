Sacchetti dei rifiuti: Hera li raccolga rapidamente

Continuo a leggere di tutto sul tema rifiuti. Chi vuole continuare così, chi rivuole i cassonetti (ma poi addio tariffa puntuale, che invece chiedono tutti, e molti meno rifiuti riciclati), chi vuole il porta a porta integrale (con cui ci terremmo davvero i rifiuti in casa, quelli davvero puzzolenti, altro che carta e plastica). Io ormai sono in pensione ma ai miei tempi si rifletteva prima di agire ed anche prima di parlare. Forse non va più di moda. Qual è l'obiettivo? Se vogliamo riciclare i rifiuti bisogna continuare così ma Hera deve fare molto meglio e raccogliere tutti i sacchetti ed in poco tempo, appena depositati. E l'Amministrazione deve dirlo. E se la destra pensa che i rifiuti non vadano riciclati ma bruciati lo deve dire chiaramente.

Giovanni Lazzari