Sbagliato ridurre i parcheggi

Voglio esprimere il mio parere di assoluto dissenso verso le scelte dell'amministrazione comunale di Bologna che toglie posti auto. Se hai una persona anziana da accompagnare a visite o terapie, o bambini piccoli da trasportare tutti i giorni, l'automobile non è un'opzione, ma una necessità. Il Comune invece la tratta come un capriccio, e togliendo parcheggi aumenta la fatica di molte famiglie. Come cittadinanza attiva, vista l'inerzia dell'Amministrazione comunale a trovare soluzioni ai disservizi causati, il comitato "Bologna vuole vivere" ha formulato delle concrete proposte per ripristinare parte dei parcheggi di via Mengoli sottratti con l'operazione "piste ciclabili" (riduzione dei ghiaioni, convertire gli stalli dei parcheggi da in linea a spina di pesce in alcune vie laterali). L'amministrazione continua a dimostrarsi sorda alle esigenze della cittadinanza e a continuare a perseguire scelte ideologiche che nulla hanno a che vedere con la sicurezza stradale (piste ciclabili pericolose). D'altronde il programma politico è chiaro da sempre ridurre le auto in città riducendo i parcheggi.

Giorgio Viola