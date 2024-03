Sparisce il medico, mutuati avvisati con un sms

Con un sms, l'Ausl Romagna, comunicava ai mutati del dott. Passarini, che revocava il rapporto convenzionale con il suddetto medico entro 2/3 giorni (il messaggio lasciava intendere che fosse il medico a recedere). Una decisione così importante per l'Ausl da richiedere più di un anno per attuarla, ma così repentina per i mutati. Solo 2/3 giorni poi il nulla! Ci sono persone anziane disorientate, spaventate e alcune che non sanno ancora di non avere più il loro medico di fiducia. La scelta del dottore è personale e libera, il dott. Passarini ha sempre dimostrato competenza e disponibilità. Le sue vicende giudiziarie, non mi competono, ci sono stati i giudici per questo. L' Ausl ha comunicato una cosa così importante comportandosi come le deprecabili Aziende che, da un giorno all'altro, licenziano i dipendenti con sms. La cosa peggiore è che sono andata in farmacia per ritirare i medicinali segnati dal dottore quando ancora per Ausl era il mio dottore, ma non è stato possibile perché le ricette elettroniche non erano più visibili. Tanta efficienza mi fa veramente piacere, peccato non sia sempre ben indirizzata. Se l'Ausl voleva dimostrare tutela e considerazione dei mutati avrebbe dovuto agire diversamente. Medici disponibili a Marina non c'è ne sono. Mia madre ha 86 anni, non ha ricevuto nessuna comunicazione, ringrazia il dott. Passarini per le sue cure e l'Ausl per le sua indifferenza.

Monica Samore'