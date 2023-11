Scrivo per segnalarvi che la stazione di Lecce è priva di ascensori che impediscono e rendono molto difficoltoso l' accesso al treno, soprattutto da parte di chi ha disabilità o difficoltà nella deambulazione. Mi auguro che al più presto possa essere risolto questo problema, perché è un pessimo biglietto da visita per Lecce e per tutta la regione.

Angela Perrone