Strade sporche, pessima vetrina per il turismo

Si va sempre più delineando una realtà nuova nel panorama economico modenese: Una Modena "anche" turistica. Non contenti del gastronomico, di Pavarotti, del Patrimonio Unesco, della Motor Valley, ora prende vigore e slancio, anche, il comparto turistico. Ma vuoi dire che Modena non abbia le carte in regola? Peccato che alcune perplessità, in materia di pulizia delle strade, stridono con il desiderio di primeggiare anche nel settore turistico. Le grandi arterie, in primis Nuova Estense e Superstrada Modena-Sassuolo, sono sporche. Per la pulizia c'è un vergognoso rimpallo tra le rispettive autorità pubbliche. Per nostra fortuna siamo in buone mani: la Ministra Santanchè che, ha manifestato serio interesse per la esecuzione di un super impianto di collegamento Abetone con Cimone (roba da fare invidia a Dolomiti Superski), speriamo vorrà mettere una pezza alla mancata pulizia delle nostre strade.

Alfonso Bizziocchi