Strade sporche, turismo penalizzato

Si va sempre più delineando una realtà nuova nel panorama economico modenese: ora prende vigore e slancio,anche, il comparto turistico. Peccato che alcune perplessità, in materia di pulizia delle strade, stridono con il desiderio di primeggiare anche nel turismo. Le grandi arterie, in primis Nuova Estense e Superstrada Modena-Sassuolo, sono sporche. Per la pulizia c'è un vergognoso rimpallo tra le rispettive autorità pubbliche. Per nostra fortuna siamo in buone mani: la Ministra Santanchè che, fra le altre cose, ha manifestato serio interesse per l' esecuzione di un super collegamento di sci tra Abetone e comprensorio del Monte Cimone (roba da fare invidia a Dolomiti Superski), vorrà mettere una pezza alla mancata pulizia delle nostre strade?

Alfonso Bizziocchi