A smentita delle annunciate caratteristiche “green” del progetto Passante di Bologna, continua senza sosta l’abbattimento di alberi e piante lungo il tracciato del cosiddetto percorso di nuova generazione. Mi domando perché il sindaco di Bologna non appronta un questionario per testare il livello di gradimento dei cittadini in merito a questa falcidie cui stiamo assistendo quotidianamente.

Giovanni Casadio