Strage di pini

Con grande sconcerto, ho assistito al taglio di parecchi alberi di Pinus pinea in via Zara a Marina di Ravenna. Dopo aver "costruito delle enormi aiuole"e reciso le radici sottostanti delle piante, restringendo la carreggiata facendola diventare a senso unico ora tagliano gli alberi. Meraviglioso provvedimento. Ma non potano da una decina di anni i platani svettanti al di sopra dei tetti del quarto piano delle abitazioni. Ogni tanto semmai eliminano un platano pericolante. Bella cura del verde a Marina di Ravenna.

Bruna Trombini