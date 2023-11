Finalmente dopo 47 anni la coppa Davis, torna in Italia grazie a uno stupefacente, inimitabile grandissimo tennista come Sinner. Riceviamo elogi da tutto il mondo tennistico, compreso l'Australia che ha confessato di avere cominciato ad avere problemi con l'atterraggio dell'aereo di Sinner in Spagna!! L'unica divergenza è nata con le dichiarazioni di Pietrangeli che si è posto sul trono del mondo volendo ridimensionare l'attuale nostro incommensurabile campione!!

Giampaolo Corsini