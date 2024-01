Tonnellate di rifiuti da Roma all'Emilia Romagna

Se è la notizia è esatta, 9200 tonnellate al mese di rifiuti indifferenziati per tre mesi sono in arrivo da Roma nei nostri impianti di smaltimento. Sono centinaia di tir che fino ad aprile lasceranno nell'aria cattivi odori, poi l'inceneritore completerà la diffusione nell' ambiente bolognese di sostanze nocive per la salute dei cittadini. Roma non vuole fare nessun inceneritore Hera invece va in aiuto alla capitale, ma guarda caso il maggior socio di Hera spa è la Regione Emilia Romagna che dovrebbe tutelare la salute dei suoi abitanti. Invece pensa più al fatturato per il bilancio.Ma è mai possibile che ai cittadini vada tutto bene?

Silvano Stefanelli