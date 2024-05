Torre Garisenda, lavori fermi

Desidero segnalare che gli “Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’area di Piazza di Porta Ravegnana sulla Torre Garisenda, a Bologna, consegnati all’Impresa Fagioli il 16 novembre 2023 ed iniziati subito dopo, sono sostanzialmente fermi dalla metà di marzo 2024, in una condizione ben lungi della messa in sicurezza. E’ evidente il contrasto tra l’urgenza dichiarata, giustificata dal paventato rischio di crollo della Torre Garisenda, e la lentezza con cui i lavori procedono. Lentezza inversamente proporzionale alla paura del rischio di crolli della Torre.

Marco Bruni