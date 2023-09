Turismo, Riviera romagnola sempre leader

Penso e spero che l’Italia ce la farà anche nell’estate attuale a superare fenomeni atmosferici drammatici. Gli organi di stampa antipatriottici, che hanno “sponsorizzato” mete turistiche quali l’Albania, la Grecia, Rodi …… in contrapposizione alle nostre ineguagliabili, uniche al mondo bellezze naturali e strutture alberghiere, hanno sbagliato. Talvolta è’ stata descritta la Riviera romagnola “devastata” dall’alluvione, disincentivando i turisti italiani e tedeschi quando, invece, le spiagge non avevano risentito in modo grave dell’alluvione e con sollecitudine erano state subito ripulite. Un articolo ha descritto Rimini “deserta” e “malinconica”. Un giornalista ha pensato bene di andare, per un giorno, al Twiga, in Versilia, per descrivere ambiente e clienti con un’ironia e una cattiveria intollerabili (e non rispondenti alla reale atmosfera dello stabilimento “d’élite” di Briatore ……). A livello personale io e i miei familiari abbiamo trascorso le vacanze nella Riviera per dare un aiuto. Siamo stati benissimo, accolti con il consueto calore emiliano-romagnolo, hotel confortevole e prezzi accessibili, non aumentati rispetto agli anni scorsi.

Antonietta Maria Gae