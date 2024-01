Un quartiere devastato dalla delinquenza

Voglio segnalare un episodio di danneggiamento alle auto ma soprattutto la mia un Mercedes Benz anno 78 mod w123. Me l' hanno distrutta: gomme tagliate, parabrezza anteriore sfondato, specchietti rotti, tergicristalli spaccati. Ma la cosa più grave è che i ladri si sono portati via le targhe ed essendo un' auto d'epoca è un danno pazzesco. La Bolognina soffre una situazione invivibile tra spaccio e vandali notturni. Serve un presidio notturno. Mia madre proprietaria dell'auto per poco non ha avuto un infarto essendo anziana e molto affezionata all'auto. Siamo lasciati soli in mano alla delinquenza. IN questo quartiere ogni sera ci sono vandalismi, risse a bottigliate e coltellate.. Siamo stanchi di subire, faremo una manifestazione pacifica contro un Comune inadeguato e una questura che non ha le forze per affrontare una situazione grave.

Luciano Fattore