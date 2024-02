Una multa sbagliata all'auto elettrica

Ho ricevuto una multa da un ausiliario al traffico all'interno del parcheggio dell'ospedale Bufalini di Cesena, nonostante la mia auto full elettric fosse parcheggiata all'interno delle strisce blu, con il tagliando rilasciato dal comune di Ravenna con scritto auto elettrica. Faccio presente che come da normativa i veicoli a trazione elettrica, purché espongano sul lato sinistro del parabrezza lo specifico contrassegno, possono sostare gratuitamente nelle strisce blu regolamentate da parcometro, esclusi i parcheggi delimitati da sistemi di ingresso- uscita e pagamento automatici. Inoltre suddetti veicoli possono transitare e sostare, ove ammesso, nella parte di zona a traffico limitato (ZTL) costituita da strade e piazze. Inoltre cittadini già in possesso di contrassegni per veicoli elettrici, rilasciati dai comuni sottoscrittori del Protocollo d’intesa con la Regione Emilia Romagna (Bologna, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini) con le modalità e nelle forme indicate nella Delibera Regionale stabilisce quanto sopra. Possibile che gli ausiliari al traffico non facciano corsi di aggiornamento e gli automobilisti debbano esserne vittime? Adesso dovrò fare ricorso togliendo tempo alla mia attività.

Mirko Recchia