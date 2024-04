Velocità a 50 all'ora, sicurezza garantita

Chi scrive non è un amante delle auto e della velocità, ma un normale 65enne con vita ed esigenze normali. Avete mai provato a guidare a 30 km/ora? Non è innaturale né faticoso, è semplicemente impossibile.

Un’auto anche al minimo viaggia a velocità superiori. La coppia delle auto elettriche e a gasolio le spinge immediatamente a velocità superiori. Sarà necessario viaggiare sempre a freno tirato. Se fossero rispettati i 50 km/ora la sicurezza cittadina sarebbe già garantita, ma come il Comune non ha mai fatto nulla per far rispettare il vecchio limite se non qualche rilevatore, altrettanto sarà col nuovo e più stringente.

I 30km/ora ci sono già a Parigi e Barcellona? Mi chi prendiamo in giro? Siete mai stati in queste città? Nessuno osserva questi limiti impossibili. Ci vorrebbe un po' di onestà e maturità nelle scelte. Avere delle buone idee è bello e ci fa sentire bravi e superiori agli altri, ma quando queste idee non sono concrete si danneggia la comunità. Mi aspetto che taxisti, conduttori di autobus, addetti alle consegne ed altre categorie si adeguino a questi limiti e vengano sanzionati come i privati cittadini quando inevitabilmente e costantemente supereranno il limite.

Cosa succederà? Si avrà un aumento delle infrazioni per sorpassare quei pochi che si atterranno ai limiti, con vero pericolo e ottimi incassi per il Comune. Col tempo la gente si abituerà? Non ci si abitua a cose innaturali. Basta ripeto vedere la realtà delle città in cui questo limite è già vigente da tempo e non viene assolutamente, mai e da nessuno rispettato. Concludo: questo non è serio, è teorico, infantile. Serio sarebbe far rispettare il limite dei 50/ora e sarebbe più che sufficiente. Il resto è solo propaganda.

Vittorio Bini