Se lo scopo di richiedere un biglietto per visitare Venezia è quello di limitare il numero dei visitatori, i 5 € non sono sufficienti , perché una cifra così modesta non scoraggerà il turismo mordi e fuggi. Dovrebbe essere almeno 50 €, se non di più. Se invece lo scopo è quello di fare un pò di cassa , allora va benissimo.

Giuseppe Bonfigli