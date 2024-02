Visite ed esami, ritardi inaccettabili

Qualche tempo fa avrei dovuto effettuare esami clinici in un centro di eccellenza di Bologna, quali biopsia e risonanza magnetica. Alla prenotazione, mi è stato detto che per questi esami occorreva aspettare almeno un anno e che non mi avrebbero nemmeno messo in nota. Ho chiesto: a pagamento? Risposta: subito!! Per fortuna, non ho problemi economici, ma non mi sembrava giusto scavalcare un' altro in attesa degli stessi esami! Quindi mi sono rivolto ad un altro centro di eccellenza in Veneto, dove nel giro di pochi giorni mi hanno fatto gli esami non a pagamento. Il medico che ha effettuato i controlli, ha avuto la sensibilità di telefonarmi, dopo qualche giorno, rassicurandomi sull'esito: stia tranquillo, è tutto a posto. Avrei abbracciato quel dottore.

Giampaolo Corsini