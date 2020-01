Prosegue, presso la Sala Mostre di via Luosi 49 ex Pini (nuova sede) la 6° edizione della ‘Mostra dei Presepi’. Inserita nel ricco programma della Tradizione del Natale a Mirandola, dall’Avvento alla Befana, la mostra, a ingresso libero, si trova nella Sala ’Santa Maria Maddalena’. Curata, come ogni...

Prosegue, presso la Sala Mostre di via Luosi 49 ex Pini (nuova sede) la 6° edizione della ‘Mostra dei Presepi’. Inserita nel ricco programma della Tradizione del Natale a Mirandola, dall’Avvento alla Befana, la mostra, a ingresso libero, si trova nella Sala ’Santa Maria Maddalena’. Curata, come ogni anno, da Giancarlo Bruini, l’esposizione dei presepi osserverà domani e domenica i seguenti orari: 10-12.30; 16-18.30. Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, verrà aperta solo al pomeriggio dalle 16 alle 18.30. Per gruppi (10 persone) e scolaresche è possibile organizzare aperture straordinarie contattando il 347 2797447. La mostra è organizzata dalla Consulta del Volontariato e dall’Associazione Amici della Consulta in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Maggiore, il Comune, e con il contributo della Fondazione CrMirandola. L’apertura dell’esposizione è garantita grazie alla disponibilità dei volontari di tante associazioni mirandolesi. Nel week-end dell’Epifania sono previsti anche altri eventi a Mirandola. Domenica, sarà di nuovo in città il Mercato di Forte dei Marmi, dalle 8 fino al tardo pomeriggio. Lunedì, nella frazione di San Martino Spino, arrivano la Befana e anche Babbo Natale, con calze e doni per tutti i bambini. A tutti i bimbi, a partire dalle 15, sarà donata la calza tipica ricolma di dolci, mentre dalle 14 alle 17 ci saranno frittelle e cioccolata calda per tutti per ristorarsi e riscaldarsi. L’evento è organizzato dal circolo Politeama di San Martino Spino col patrocinio del Comune. © Riproduzione riservata