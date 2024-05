Pavullo, scatta lo sfratto e si barrica in casa: l’emergenza rientra dopo una mediazione

Modena, 2 maggio 2024 – Momenti di tensione a Pavullo dove un anziano di 77 anni si è barricato in casa armato di coltello minacciando anche gesti estremi di fronte all’esecuzione dello sfratto che dove scattare. Alla vista dell’ufficiale giudiziario che si era presentato nell’abitazione per applicare l’atto del tribunale di Modena il pensionato ha impugnato l’arma e si è chiuso in casa. A convincerlo ad uscire e a non compere atti autolesionistici sono stati i carabinieri, intervenuti sul posto anche con un militare negoziatore. Il proprietario dell’abitazione, inoltre, si è accordato con l’anziano concedendogli una proroga prima dell’obbligo di lasciare l’immobile. Ora il 77enne è seguito dai servizi sociali.