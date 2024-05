“Post sessista”, il Pd critica il candidato Rinaldi

Modena, 22 maggio 2024 – L’elettore che vota centrosinistra paragonato alla figura del marito che viene tradito dalla moglie ma ciò nonostante dopo il divorzio torna da lei. Un concetto espresso su Facebook utilizzando appellativi volgari per definire la figura femminile in questione. Post pubblicato e poi rimosso per “evitare sterili ed interessate polemiche”. Autore è Bruno Rinaldi, candidato per Forza Italia alle prossime amministrative in appoggio all’elezione di Luca Negrini come sindaco. Non si è fatta attendere la replica della segretaria cittadina del Pd, Federica Venturelli: “Ormai la destra modenese, traghettata da Fratelli d'Italia che candida capolista alle europee, nel nostro collegio, Berlato, dichiaratamente no vax, e la Lega con Vannacci, che parla di separazioni delle classi tra bambini con bisogni speciali, non c'è più alcuno spazio per i moderati e per chi preferisce una politica non urlata. Rimaniamo in attesa della posizione ufficiale di Luca Negrini”, scrive Venturelli in una nota.