Savignano, carabinieri salvano cane intrappolato nel fango dopo il nubifragio

Modena, 24 maggio 2024 – I carabinieri hanno salvato un cane a Savignano sul Panaro, era rimasto intrappolato in mezzo al fango. Il fatto è avvenuto in un’abitazione di via Rio D’Orzo, invasa dall’acqua quando lunedì, a causa di un nubifragio, è esondato il vicino torrente. A seguito di una segnalazione, i militari si sono fatti strada con dei badili fino a raggiungere i box con i cani. Lì sono riusciti ad individuare un cane nero di razza meticcia di circa trenta chili, con il corpo completamente sommerso dal fango. Il carabiniere scelto Gabriele Fiori ha afferrato il cane per la collottola, riuscendo a estrarlo dal fango e a consegnarlo all'appuntato scelto Vittorio Colombini, che, facendosi strada tra il fiume, ha restituito l'animale alla proprietaria, la quale ha immediatamente prestato le prime cure. Purtroppo, nonostante gli ulteriori sforzi, il secondo cane non è stato ritrovato a causa del forte afflusso di acqua mista a fango e delle persistenti piogge.