A Malverti il ’patentino’ per il settore giovanile

Coi giovani, tra i giovani. Ora anche con la certificazione arrivata da Coverciano grazie al conseguimento degli esami finali che gli hanno conferito il ruolo di ’responsabile di settore giovanile’. Roby Malverti (in foto) è stato tra i migliori allievi del centro tecnico italiano, lo scorso 3 e 4 maggio, dopo aver concluso un programma didattico di 174 ore di lezione. In aula, oltre ad uno stage al CFT di Corticella, al Sassuolo e al Bologna, i migliori del corso sono risultati Davide Caliaro (che attualmente lavora nel settore giovanile dello Spezia), Raffaele Fumagalli (Inter) e proprio Roby Malverti, attualmente nel club canarino come direttore tecnico dell’Academy.

Il mondo Modena ricorda Malverti anche per aver seduto sulla panchina della prima squadra in quelle due famose partite dei playoff di Serie D nella stagione 201819, una delle quali fu il successo con un poker alla Reggiana in finale. Vittoria che spinse i gialli al ripescaggio e alla promozione in C. Lo stesso Malverti, su Facebook, aveva esultato terminati gli esami: "Un percorso meraviglioso fatto di passione, relazioni e competenze. Grazie a tutti i miei compagni di viaggio ma, soprattutto, grazie alla mia famiglia che mi ha supportato e sopportato in questi mesi".

L’ex tecnico della Primavera, tra le altre, ha passato gli esami pratici e teorici e si è specializzato nella formazione della figura professionale del responsabile di settore giovanile al centro federale di Coverciano.

Alessandro Troncone