Cabri terza sul podio: è un buon momento

Il terzo gradino del podio della serramazzonese Sofia Cabri in quel di S.Vito al Tagliamento della prima domenica d’agosto confermano il buon momento del ciclismo femminile modenese sulla scia delle professioniste Rachele Barbieri e Gaia Masetti. La 16enne atleta cresciuta nel vivaio dell’A,C. Serramazzoni poi emigrata nella compagine della Fiumicinese, nel 2023 ha indossato due maglie di campionessa regionale a squadre su pista dell’inseguimento a Fiorenzuola e delle velocità a Forlì,con il podio friulano ha confermato la multidisciplinarità del ciclismo moderno. Niente Team Relay per Rachele Barbieri: oggi ai mondiali in sostituzione della Guazzini correrà la Paternoster più adatta al percorso che prevede 30 curve impegnative. Rachele farà il tifo per il suo compagno Manlio Moro.

a.g.