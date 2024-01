Dal campo. Palumbo è convocato e potrebbe subentrare

Ben più di una montagna da scalare. Ci si è messa anche l’emergenza, comunque già nota in settimana, ma in parte rientrata visto che Palumbo (in foto) almeno in panchina ci sarà (è convocato e potrebbe subentrare a gara in corso), con annessi dubbi di formazione da sciogliere oltre all’obbligo, pur nelle difficoltà, di rimettersi subito in carreggiata ed è la priorità. Perché intorno al Modena è calata un po’ di negatività, anche lecita dopo il ko con il Brescia e i sei punti nelle ultime otto partite. Serve un colpo di reni, come un pugile che ha incassato per tutto il match ma, resiliente, non ne vuol sapere di darsi per vinto. Palermo, inoltre, avrebbe pure una storia da ribaltare e si pensi che i canarini non vincono in Sicilia da mezzo secolo e il 5-2 dello scorso marzo è ancora botta bella pesante da smaltire. Bianco e Corini sono geograficamente lontani ma di questi tempi molto vicini. Entrambi impegnati a convincere due piazze esigenti ai rispettivi progetti tecnici, spesso minati dai risultati. Al ’Barbera’ il Modena non avrà molte scelte, tutto ruoterà intorno all’impiego di Battistella il quale se avrà fiducia per la seconda gara consecutiva confermerà il sistema tattico con il centrocampo a tre. Più probabile, invece, che Bianco ripensi allo schermo davanti alla difesa con Gerli e Magnino, l’esordio dal 1’ di Corrado a sinistra e Ponsi (per Oukhada) a destra. Dietro un terzetto che potrebbe rivedere il ritorno di Pergreffi, nel momento più complicato la presenza del capitano darebbe un segnale. Davanti l’ipotesi del doppio trequartista torna di moda, considerato che Manconi ha vissuto una settimana non condizionata dall’influenza come la scorsa. E, l’ex Albinoleffe, supporterebbe il Modena in quel gioco rapido e stretto negli ultimi venti metri, al fianco di Tremolada. Pronto all’esordio Ettore Gliozzi, Falcinelli è al centro del mercato con lo Spezia in pressing per averlo già in questo gennaio. A proposito, Palermo potrebbe essere tappa di trattative per Vaira, dall’altra parte c’è quel Soleri tanto desiderato ma che arriverebbe solo in caso di addio di ’Don Diego’.

Alessandro Troncone