Dal campo. Testa al Brescia: oggi allenamento

Nella calza del Modena c’è ancora un ultimo allenamento, poi la squadra di Bianco si ritroverà lunedì per aprire la settimana che porta allo scontro playoff con il Brescia di sabato 13, alle 14, allo stadio Braglia.

Al gruppetto di influenzati che già comprendeva Manconi e Ponsi, si aggiunge anche Magnino, fermato ieri da un leggero attacco febbrile ormai noto più o meno a tutti in questo periodo. Sarà un weekend di appuntamenti. Domani è il turno della ’GranTerre Cup’, alla Polisportiva Saliceta San Giuliano, per le categorie 2016 (al mattino) e 2017 (al pomeriggio). Saranno protagoniste nove società del territorio, oltre alle squadre dell’Accademia Modena 1912. Lunedì sera, invece, alle ore 18 una vecchia conoscenza come Maurizio Viscidi (oggi coordinatore delle nazionali giovanili maschili della Figc) sarà ospite al Forum Monzani per una lezione sulla ’Metodologia di allenamento nel Settore Giovanile’ agli allenatori delle società affiliate al club gialloblù.

a.t.