DOMENICA in via santi. Tafferugli fra tifosi. Auto danneggiate

Tafferugli fra tifosi domenica scorsa poco prima della partita fra Modena e Spezia. A quanto trapelato, infatti, alcuni tifosi delle due squadre sono entrati in contatto nella zona di via Santi. Più nello specifico, tifosi del Modena avrebbero lanciato bottiglie contro i supporter liguri. Alla fine alcune auto dei tifosi della squadra ospite sono risultate danneggiate, pare quattro o cinque in tutto. A ieri non risultava fossero state presentate denunce a seguito dell’accaduto. Non sono ci sono stati inoltre feriti dopo il confronto ravvicinato avvenuto domenica prima del fischio d’inizio delle 16.15.