Il centrocampista all’iniziativa benefica ’RegalaUnRegalo’. Gerli fissa la data dell’atteso ritorno in campo: "Spero di esserci a Cremona, è dura stare fuori»

RegalaUnRegalo. Un gioco di parole che è stata anche l’occasione per ripetere l’iniziativa dello scorso anno, solidale, che il Modena Calcio ha condiviso con il Panathlon Modena, ModenAmoreMio e il mercato storico Albinelli a favore dell’Aseop. Partecipare è semplice: basta lasciare un regalo, nuovo ed impacchettato, nei punti raccolta e soprattutto nel Baule del cuore, posizionato nella zona ristoranti del mercato coperto. I doni, che si possono consegnare anche presso lo store del Modena Fc e alla Causa di Fausta di via Campi 166, verranno poi consegnati all’Aseop e quindi alle bambine e ai bambini. In rappresentanza del Modena calcio il capitano Antonio Pergreffi e il suo ‘vice’ Fabio Gerli. Quest’ultimo, a margine della manifestazione, ha parlato del suo momento e soprattutto delle sue condizioni fisiche, visto che è out da qualche partita: "Sto meglio, ma non sono ancora pronto per giocare. Il recupero comunque prosegue bene, anche se stare fuori non è facile, mi sarebbe piaciuto essere in campo con i miei compagni a festeggiare, soprattutto nelle ultime due partite in cui siamo andati molto bene". Da quando è in canarino, Gerli non aveva mai avuto a che fare con un malanno così fastidioso e lungo: "È vero, una situazione simile l’avevo vissuta soltanto a Siena, qui a Modena mai, negli ultimi tre anni sono stato fortunato sotto questo punto di vista. Ma nel calcio ci sono anche queste situazioni. Quando rientrerò? Difficile dirlo, certamente non sarò della partita a Como e credo neppure nella gara interna col Cittadella. Spero di riuscire ad essere a disposizione per la partita di Cremona". Con la sua assenza il centrocampo dei gialli ha preso giocoforza una fisionomia diversa, con Palumbo spostato a fare il play in mezzo al terreno di gioco: "Antonio ci sta portato tanta qualità e ci sta dando una grande mano, poi è giusto sottolineare anche la crescita di Duca, abbiamo un centrocampo che è davvero forte". La squadra nelle ultime cinque partite ha sempre subito gol: "Io credo che complessivamente non subiamo molte reti, concediamo abbastanza poco all’avversario. Poi, ovvio, si può sempre migliorare". Domenica la trasferta di Como, tra l’altro senza tifosi al seguito: "Dispiace parecchio, la dovremo prendere come una motivazione in più per regalare loro un’altra soddisfazione. Sarà una partita difficile, affrontiamo una squadra che è in salute come noi, come sempre andremo per fare risultato". Prima del giro di boa di metà torneo, tre trasferte su quattro partite: "Tutte gare contro squadre forti, cercheremo di portare a casa più punti possibile. Obiettivi? Ragioniamo di partita in partita".

Alessandro Bedoni