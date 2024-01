Il Comune. Impianti sportivi, varati sette progetti di riqualificazione

La manutenzione straordinaria del campo da calcio della polisportiva Saliceta, il rinnovo degli spogliatoi per le attività outdoor a Baggiovara, la costruzione di un palco multifunzione per attività motorie alla polivalente Torrazzi, il montaggio di tende per attività sociali all’aperto alla polisportiva 4Ville, e poi la riqualificazione degli spogliatoi per beach volley e tennis alla Villa d’oro e la messa in sicurezza degli impianti all’Aeroclub e all’associazione Union81. Sono i sette nuovi progetti di riqualificazione di impianti cittadini che saranno finanziati nel 2024 nell’ambito del bando polisportive 2021 per il quale erano state accolte 28 domande. A oggi ne erano state finanziate 15 per un totale di oltre 700 mila euro di investimenti e quest’anno si potrà scorrere ulteriormente la graduatoria, fino al progetto numero 22, grazie al contributo di 235 mila euro di Fondazione di Modena integrato con risorse proprie del Comune di Modena.

Lo ha annunciato l’assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi