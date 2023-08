Il match di sabato. Il Pisa al Braglia, venduti 1.700 biglietti

A ieri erano 1.700 i biglietti venduti, di cui un migliaio nel settore degli ospiti, per la partita di sabato (il 2 settembre) allo stadio ’Braglia’ tra il Modena di Paolo Bianco ed il Pisa. I toscani dopo aver battuto la Sampdoria a Genova (per 2-0) martedì sera si sono arresi contro la capolista Parma, perdendo fra le mura amiche per 2-1. Va intanto ricordato che fino alle 18 di domani i tifosi che lo desiderassero potranno fare l’abbonamento per le partite casalinghe del Modena. La società ha infatti prolungato la campagna, arrivata a 5.851 tessere e dunque non molto distante dal traguardo delle 6mila.