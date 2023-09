Il ’Memorial Nardini Previdi’ entra nel vivo Si chiudono i gironi poi subito le semifinali

Entra nel vivo, e si avvicina a grandi passi alle fasi decisive, la XII edizione del ‘Memorial Nardino Previdi’, il torneo di calcio giovanile – under 17 – promosso in memoria dell’indimenticato dirigente scomparso nel giugno del 2009 in corso di svolgimento su una mezza dozzina di campi sparsi tra le province di Modena e Reggio.

In lizza per la conquista del trofeo Sassuolo, che vinse l’edizione 2022, Reggiana, Bologna, Spal, raggruppate nel girone A, Roma, Verona, Modena e Lugano nel girone B: dopo gli esordi vincenti con cui Modena e Sassuolo hanno cominciato il torneo e dopo che nella serata di ieri è stato completato il primo turno e si sono giocate le prime due gare del secondo oggi, o meglio questa sera (in campo alle 20,30) si completa il secondo turno (in campo Spal-Reggiana a Roteglia, per il girone A, Lugano-Roma a San Michele per il B) mentre domani è il giorno dei verdetti.

In mattinata si conclude infatti la fase a gironi (alle 10,30 in campo Sassuolo-Spal al campo Spazzoli, Lugano Verona allo Zanti di San Michele, Roma-Modena al Rognoni di Modena, Bologna-Reggiana a Castellarano) da cui usciranno le quattro squadre che si incroceranno in semifinale nel pomeriggio. Prima gara alle 16,30, seconda alle 18, campo di gioco il ‘Ferarrini’ di Castellarano che, domenica alle 10,30 ospiterà anche la finalissima e le premiazioni.

s.f.