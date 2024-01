Il mercato. Ufficiale, Falcinelli allo Spezia: "In Emilia lascio un pezzo di cuore»

"Grazie Modena, grazie modenesi, grazie a tutti per quello che mi avete dato". Il saluto di Diego Falcinelli (nuovo giocatore dello Spezia, foto) è affidato alle pagine social dell’attaccante. Un lungo messaggio al termine di un anno e mezzo gialloblù, nel quale Falcinelli ha saputo essere protagonista con la sua esperienza soprattutto nel campionato scorso: "Grazie per non avermi fatto sentire solo, vi saluto con le lacrime agli occhi – ha scritto – perché me ne vado da un posto nel quale so che lascerò un pezzo di cuore. Ci tengo a ringraziare la famiglia Rivetti, persone splendide con una umiltà incredibile, valore raro per i giovani che si affacciano a questo sport. Poi, voglio ringraziare i miei compagni, molti di loro sono diventati una famiglia...". Per lui è pronta la maglia dello Spezia fino al 2025. Restando al mercato, i gialli avrebbero bussato alla porta della Reggiana per l’attaccante Gondo: niente da fare. Lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio destro per Matteo Casarotto (Virtus Verona). Il classe ’98 è un prospetto d’attacco seguito anche da Vaira.