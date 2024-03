Il progetto. Nuovo centro sportivo gialloblù. Ad aprile la conferenza degli enti

L’iter burocratico del progetto del nuovo centro sportivo del Modena (foto) che sorgerà a Bagazzano di Nonantola sta per entrare nel suo momento cruciale.

Lunedì la società gialloblù ha fatto pervenire le integrazioni richieste dalla Commissione Consigliare Ambiente e Territorio del Comune di Nonantola che un mese fa ha dato il primo placet al progetto, documentazione che riguarda soprattutto aspetti tecnici sul nuovo Pug varato a gennaio, passaggio che porta al secondo step, quello dell’apertura della Conferenza degli enti e servizi che poi dalla sua prima seduta avrà a disposizione al massimo 90 giorni per approvare il progetto e mandarlo in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. La convocazione spetta al Suap, lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione del Sorbara, e dovrebbe avvenire nella prima settimana di aprile, passate le festività pasquali. Le tempistiche amministrative si intrecceranno con quelle delle elezioni di Nonantola e fino ai primi di luglio non si potrà insediare il nuovo Consiglio comunale (il sindaco Federica Nannetti non si può ricandidare perché giunta alla fine del secondo mandato).

I lavori dovrebbero quindi cominciare fra settembre e ottobre e il completamento dell’opera, che sorgerà su un’area di 7 ettari, nella migliore delle ipotesi è previsto per settembre 2025.

d.s.