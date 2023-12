Il tecnico granata. In panca al Braglia: prima volta in assoluto

Alessandro Nesta, 47 anni, se la vedrà per la prima volta col Modena, ma da allenatore. Da giocatore, infatti, affrontò i gialli quattro volte (con la maglia del Milan tra il 2002 e il 2004), di cui due al "Braglia" (una vittoria e un pari). Tornando al Nesta mister: per lui la media punti quest’anno (14 gare) è di 1,14 punti a partita. È inferiore alla media in carriera (126 gare tra Perugia, Frosinone e Reggiana): 1,33 punti a partita. Media di 1,28 a Perugia, 1,38 a Frosinone

e 1,14 a Reggio. La percentuale di vittorie è del 21.4% a Reggio, mentre in carriera è superiore: 34.1%. Entrando nel dettaglio, Nesta (sulle 126 di B) ne ha vinte 43, pareggiate 38 e perse 45. Un sostanziale equilibrio. Questo, invece, il dato dei gol fatti e concessi dalle squadre di Nesta: 140 fatti e 153 subìti in 126 partite. In media 1,1 fatto a partita e 1,2 preso a match.

g.m.