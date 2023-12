Il trainer canarino. Primo duello contro l’ex Milan. Media punti di 1,64

Paolo Bianco è alla prima esperienza assoluta alla guida di una squadra di Serie B, perciò non ha mai incontrato né Nesta, né la Reggiana. È la terza esperienza da ’primo’ per il 46enne dopo quelle siciliane nel 2017 e 2018 in Serie C (Siracusa e Sicula Leonzio). Poi, tra il 2019 e il 2023, un quadriennio al fianco di Roberto De Zerbi (Sassuolo e Shakhtar Donetsk) e Massimiliano Allegri (Juventus). Ora una panchina tutta per sé, e una prima volta assoluta nel derby del Secchia.

In Serie B, Bianco nelle

14 giornate disputate ha una media punti di 1,64 a partita. La percentuale di vittorie è del 42.9%, frutto di sei successi, cinque pari e tre sconfitte. Un campanellino d’allarme: i tre kappao sono arrivati tutti al "Braglia", con Venezia, Palermo e Sampdoria.

È un anno più giovane di Nesta: in Serie B più giovani di lui ci sono solo Fabregas, Aquilani, Pirlo, Bonazzoli e Caserta.

g.m.