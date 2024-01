La curiosità di una data che ritorna. Per gli scaramantici... tredici volte il tredici

Tredici volte il tredici. Un gioco di parole, quasi scaramantico e comunque a prova di sofferenti di triscaidecafobia, giusto per dire che il Modena, quando tornerà in campo per la prima giornata di ritorno ospitando il Brescia al Braglia, giocherà in campionato per la tredicesima volta nella sua storia il 13 di gennaio. In fondo, direte, sono solo numeri, ma alla fine anche questi fanno parte del gioco e rendono un pizzico di sapidità in più al gioco dove il pallone rotola sul prato verde. Se con le rondinelle sarà la tredicesima volta il 13 di gennaio, è quasi ovvio che abbiamo dato un’occhiata ai dodici precedenti in cui i canarini sono scesi in campo in quella data, cinque volte in casa e sette in trasferta. E il bilancio è di assoluta parità, con i gialli che hanno collezionato quattro vittorie ed altrettanti pareggi e sconfitte. La curiosità è che i successi sono venuti tutti nei primi quattro precedenti, nel 1929 a Legnano, nel 1935 e nel 1941 in casa rispettivamente con Foggia e Savona, e nel 1946 a Bergamo in casa dell’Atalanta. Dal 1946 in poi la data del 13 gennaio non ha portato troppa fortuna ai gialli, che hanno pareggiato nel 1957 in casa con il Messina, nel 1980 a Bolzano, nel 1985 al Braglia con l’Ancona e nel 2019, l’anno della serie D, in casa con il Lentigione. I quattro ko invece nel 1952 a Messina, nel 1974 ad Empoli, nel 1991 a Cremona e nel 2007 a Trieste. Aspettiamo quindi la tredicesima il tredici, sperando che l’equilibrio si spezzi andando a implementare la casella dei successi, considerando anche che il calendario ha riservato ai gialli, in questa stagione, un gennaio piuttosto difficile.

Alessandro Bedoni