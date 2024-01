La trattativa. Sempre più concreta l’ipotesi Spezia per Falcinelli

Ultimi quindici giorni del mercato di gennaio, anche se il tempo comincia a stringere. Come avevamo scritto già nell’edizione di ieri, da La Spezia sono sempre più insistenti le voci di una trattativa in fase molto avanzata per portare in bianconero Diego Falcinelli (foto). L’impressione è che, visto che si giocherà domani, l’affare si sbloccherà nei primi giorni della prossima settimana e il centravanti perugino, il cui contratto con il Modena va in scadenza a giugno, potrebbe cogliere l’opportunità di un nuovo accordo con lo Spezia, che giocoforza dovrebbe contemplare, oltre ai sei mesi da qui alla fine del campionato, almeno anche un’altra stagione. Il numero 11 canarino aveva in agenda un incontro con il Modena a fine stagione, ma va comunque detto che la società sinora non ha i tavolato nessun discorso di rinnovo. La probabile a questo punto partenza di Falcinelli porterà quindi il Modena alla ricerca di un altro attaccante, che come si vocifera da giorni potrebbe essere il palermitano Soleri, a cui non dispiacerebbe cambiare aria visto che sinora in rosanero non è stato molto utilizzato e oltretutto potrebbe essere una spalla ideale per Gliozzi. E nella trattativa potrebbe entrare Oukhadda, che il terzino gialloblù abbia estimatori a Palermo non è un mistero. Soleri piace però anche allo Spezia. In alternativa la società ligure punterebbe ad avere l’attaccante Raimondo, di proprietà rossoblù ma attualmente in forza alla Ternana.

Alessandro Bedoni