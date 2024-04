L’ad carnevali. "C’è aria di cambiamento. Possiamo farcela»

SASSUOLO

"Ho visto un’aria di cambiamento, Ballardini riesce a trasmettere valori e possiamo riemergere, perché ci sono le possibilità per arrivare all’obiettivo. Ma in certi momenti c’è poco da dire, basta guardarsi negli occhi". Parole affidate a Dazn dall’ad neroverde Giovanni Carnevali nell’imminenza di Sassuolo-Udinese e, quanto al ‘poco da dire’ non si può dire Ballardini e il gruppo non abbiano preso in parola il dirigente. Stante l’anticipo – si gioca venerdì – della trasferta dell’Arechi, infatti, la squadra era già in campo ieri al Mapei Football Center. Pronto a rientrare Erlic, che ha scontato contro l’Udinese un turno di squalifica, da valutare invece Mulattieri e Pedersen, out contro i friulani. Non al top nemmeno Boloca e soprattutto Thorstvedt, che tirano la carretta da un po’ e tuttavia stringeranno i denti per essere a disposizione in vista di una gara che vale molto.

s.f.